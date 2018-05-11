Хозсуд Киева отклонил иск Фонда госимущества о снятии ареста с акций «Укртелекома»

Фонд госимущества, в свою очередь, намерен дождаться заседания Верховного суда о возвращении «Укртелекома» государству, которое должно состояться 15 мая, после чего будет выстраивать свои действия в других судах, где рассматриваются иски к компании.

Хозяйственный суд города Киева полностью отклонил иск Фонда государственного имущества Украины о снятии ареста с 92,8% акций одного из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелекома». Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре.

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Как сказано в решении, ответчиками по иску является «Укрэксимбанк», компания «ЕСУ» и сам «Укртелеком».

Данное решение суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если жалоба не была подана.

«Апелляционная жалоба на решение суда подается в Апелляционный хозяйственный суд через соответствующий местный суд в течение двадцати дней со дня его оглашения. Если в судебном заседании были объявлены только вступительная и резолютивная части решения суда, указанный срок исчисляется со дня составления полного судебного решения», - сказано в решении.

В комментарии УНИАН по поводу решения Хозсуда Киева пресс-служба Фонда государственного имущества Украины сообщила, что ФГИУ намерен дождаться заседания Верховного суда о возвращении «Укртелекома» государству, которое должно состояться 15 мая. После этого фонд будет выстраивать свои действия в других судах, где рассматриваются иски к компании.

«Учитывая, что в ближайшее время заседание Верховного суда по существу, тогда уже мы будем свои дальнейшие действия строить на основе этого решения», - отметили в пресс-службе ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества об отмене ареста 92,8% акций компании «Укртелеком».

В 2011 году компания «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства компанию «Укртелеком», заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора.

В мае 2017 года ФГИУ обратился в суд с иском к компании «ЕСУ», требуя расторгнуть договор купли-продажи акций оператора из-за невыполнения инвестиционных обязательств в размере 450 млн долл. 19 октября 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда госимущества расторг заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций «Укртелекома» компанией «ЕСУ», тем самым вернув пакет акций «Укртелекома» в государственную собственность.

12 декабря 2017 года апелляционный суд отказался удовлетворить иск частной компании «ЕСУ» на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания «Укртелеком».

Кроме этого, кипрский суд постановил заморозить активы Рината Ахметова на 820 млн долл. по делу о продаже "Укртелекома". Сообщалось, что активы заморожены по иску компании Raga Establishment (ранее Epic Telecom Invest), которая продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 году за 860 млн долл., но бизнесмен якобы внес только 100 млн долл. и прекратил платежи.