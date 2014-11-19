Нацкомфинуслуг ожидают реформы в 2015 году

Сотрудничество предусматривает реформирование рынка финансовых небанковских услуг на основе лучших образцов мирового опыта.

«Благодаря сегодняшнему соглашению у нас появилась реальная возможность не только обновить материально-техническую базу ведомства, сделав ее современной, но и реформировать старую закоренелую бюрократическую систему контрольно-надзирательного органа, - выразил свое мнение Максим Поляков, врио главы Нацкомфинуслуг.

– Надеюсь, что норвежские эксперты и консультанты помогут нам создать благоприятные условия для компаний, работающих на украинском рынке, и для тех, кто рассматривает возможность инвестировать в Украину».

По его словам, налаживание сотрудничества с одним из передовых европейских государств будет способствовать созданию прозрачных и понятных условий ведения бизнеса, а также претворению в жизнь полезных экономических преобразований в Украине.