Минфин привлек в госбюджет 1,5 млрд гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе

19:02, 19 ноября 2014
Фондовый рынок
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Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 1,527 млрд грн на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 ноября.

Фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения 2-летних облигаций на 797,584 млн грн под 17,6% годовых по одной заявке, а также 5-летних облигаций на 729,590 млн грн под 14,25% годовых по одной заявке.

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Напомним, 11 ноября Минфин привлек в госбюджет 1,5 млрд гривень на плановом ОВГЗ-аукционе.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в ноябре 6 ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 4,964 млрд грн. До конца месяца министерство планирует провести еще 1 аукцион 25 ноября.

По оперативным данным Госказначейства на 17 ноября, с начала года в госбюджет поступило 233,327 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 83,399 млрд грн, на обслуживание госдолга – 38,587 млрд грн.

По состоянию на 17 ноября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 416,086 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 281,025 млрд грн, в собственности банков – на 91,206 млрд грн, нерезидентов – на 21,734 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.

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