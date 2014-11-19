Минфин привлек в госбюджет 1,5 млрд гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Об этом сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения 2-летних облигаций на 797,584 млн грн под 17,6% годовых по одной заявке, а также 5-летних облигаций на 729,590 млн грн под 14,25% годовых по одной заявке.

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Напомним, 11 ноября Минфин привлек в госбюджет 1,5 млрд гривень на плановом ОВГЗ-аукционе.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в ноябре 6 ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 4,964 млрд грн. До конца месяца министерство планирует провести еще 1 аукцион 25 ноября.

По оперативным данным Госказначейства на 17 ноября, с начала года в госбюджет поступило 233,327 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 83,399 млрд грн, на обслуживание госдолга – 38,587 млрд грн.

По состоянию на 17 ноября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 416,086 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 281,025 млрд грн, в собственности банков – на 91,206 млрд грн, нерезидентов – на 21,734 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.