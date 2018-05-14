Греческая компания купила акции крупнейшего в Украине производителя товаров для дома

Инвестфонд Horizon Capital продал греческой компании акции «Эргопака».

Инвестиционный фонд Horizon Capital продал производителю потребительских товаров Sarantis (Греция) свой пакет акций ведущего украинского производителя товаров для дома «Эргопак».

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Как сообщает пресс-служба Horizon Capital, с момента вхождения инвестфонда выручка «Эргопака» выросла более чем в 15 раз в гривневом эквиваленте.

«Компания расширила производственные мощности в Украине и модернизировала процесс сбора и переработки сырья. Вместе с учредителями «Эргопак» Андреем Осиповым и Андреем Фаюрой Horizon Capital сыграла важную роль в развитии компании, расширении и укреплении управленческой команды и переориентации экспорта на европейские рынки», - сказано в сообщении.

В своем сообщении инвестфонд не указывает, какой пакет акций «Эргопака» продал и с какого года он им владел.

Справка УНИАН. Horizon Capital является частным фондом прямых инвестиций, который специализируется на инвестициях в компании со средней капитализацией и большим потенциалом роста и прибыльности в Украине, Беларуси и Молдове. В настоящее время Horizon Capital управляет тремя фондами: Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), Emerging Europe Growth Fund (EEGF) и Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) с более чем 600 млн долл.