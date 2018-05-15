Депутаты упростили жизнь иностранным инвесторам в Украине, российскому бизнесу – усложнили

По оценкам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и профессиональных участников рынка, принятие закона позволит привлечь в украинскую экономику в течение года около 100 млрд грн инвестиций.

Верховная Рада Украины приняла закон о внедрении института иностранного финансового посредника, который должен упростить покупку такими инвесторами ценных бумаг украинских эмитентов.

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За принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций» (№6141) во втором чтении и в целом проголосовали 244 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, представитель парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Павел Ризаненко отметил, что ко второму чтению к законопроекту поступило 56 правок от народных депутатов, из которых было учтено 53.

Ризаненко также сообщил, что законопроектом определено и то, что открывать счета в ценных бумагах номинального держателя не смогут представители государства-агрессора.

«Принятие закона позволит иностранным инвесторам уменьшить количество бюрократических процедур и увеличить доверие глобальных инвесторов к украинским ценным бумагам», - пояснил депутат.

Он отметил, что, по оценкам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и профессиональных участников рынка, принятие закона позволит потенциально привлечь в украинскую экономику в течение года около 100 млрд грн дополнительных инвестиций.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Национального депозитария Украины, принятие Верховной Радой закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций» в ближайшее время позволит увеличить долю иностранного капитала в экономике страны от практически нулевого уровня до показателя 30%.