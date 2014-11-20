Кабмин решил продать Одесский припортовый завод до октября 2015 года

Кабинет министров Украины своим распоряжением № 1088-р продлил окончательный срок приватизации Одесского припортового завода до конца сентября 2015 года, сообщили УНИАН в Фонде государственного имущества Украины.

Так, госпакет акций ОПЗ в размере 94,56% планируется реализовать на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона до 30 сентября 2015 года, а 5% акций предприятия запланировано выставить на бирже до 31 мая следующего года.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ранее заявлял о своих планах в декабре этого года объявить конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 89,567% госпакета акций Одесского припортового завода, а также выставить 10% акций предприятия в ноябре на фондовой бирже.

Читайте такжеОдесский припортовый завод сократил чистый убыток в 2,5 разаВпоследствии было принято решение выставить 5% акций Одесского припортового завода на продажу на международных фондовых рынках, также увеличить на 5% - до 94,567% планируемый к продаже на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены госпакет акций ОПЗ.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.