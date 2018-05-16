Фонд гарантирования: в банках-банкротах «мусорных» ценных бумаг почти на 13 миллиардов

Фонд считает маловероятным получение выручки от продажи этих ценных бумаг.

Почти 70% ценных бумаг обанкротившихся банков в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц на общую сумму 12,75 млрд грн представлены «мусорными» ценными бумагами, получение выручки от продажи которых маловероятно.

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Об этом сообщили представители фонда в ходе круглого стола в Киеве.

В частности, как пояснила заместитель директора-распорядителя фонда Светлана Рекрут, процедура ликвидации банков ограничена 5 годами и подходит к концу, при этом продажа «мусорных» ценных бумаг невозможна, так как их обращение остановлено Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, и существует вероятность списания этих активов.

«Это в интересах государства, кредиторов и всех участников фондового рынка. Потому что проблема накапливается, и нужно выйти из этого тупика», - подчеркнула Рекрут.

По информации фонда, больше всего «мусорных» ценных бумаг на балансах «Дельта Банка» (на 2,95 млрд грн), банка «Хрещатик» (1,87 млрд грн), «Форум» (1,28 млрд грн), «Финансы и Кредит» (1,11 млрд грн), «Надра» (1 млрд грн).

В то же время, представитель НКЦБФР Дмитрий Тарабакин подчеркнул, что комиссия придерживается жесткой позиции в отношении таких бумаг и не видит компромисса, так как эти бумаги не имеют ничего общего с деятельностью на рынке капиталов, а связаны с отмыванием денег и уходом от налогообложения.

Он напомнил, что в 2018 году комиссия получила право останавливать обращение «мусорных» ценных бумаг не только на биржах, но и на внебиржевом рынке.

«За прошлый год и первый квартал этого года этого «добра», которое мы остановили, проторговалось в Украине на сумму 62 млрд грн в акциях и 3 млрд - в облигациях. Вместе это 65 млрд», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. За последние пять лет Национальный банк передал в управление Фонда гарантирования вкладов 96 банков. За этот период фонд выплатил гарантированное возмещение на 90 млрд грн в пользу двух миллионов вкладчиков.

В управлении Фонда гарантирования вкладов находятся активы почти на 450 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость почти в 5 раз ниже по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.