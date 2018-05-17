Большой шопинг на низком рынке: Тигипко, Ярославский и чета Герег выгодно нарастили активы - СМИ

Постепенное возрождение экономики и стабилизация ситуации на Донбассе позволяют крупным игрокам, пережившим кризис, скупать подешевевшие украинские активы.

На украинском рынке крупных активов за последние два года выросло число сделок. В консалтинговой компании EY сообщают, что если в 2014 году крупных сделок было 13, то в 2017-м - уже 27. Речь идет лишь об объявленных сделках, то есть общее их число с учетом неафишируемых точно больше 27.

Об этом пишет в свежем номере журнал Новое время. В конце прошлого года в Украине прошла феерическая сделка: бывший вице-премьер Сергей Тигипко купил предприятие, которое ранее сам же и продал, - и разница между продажной и покупной ценой составила $45 млн. В 2006 году российская группа Северсталь приобрела у Тигипко долю 60% днепровского завода Днепрометиз за $50 млн. Через 11 лет россияне решили избавиться от этого актива, "вернув" его прежнему владельцу. Тигипко заплатил за него всего лишь $0,5 млн. Так, по крайней мере, сообщили ряд профильных СМИ.

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Схожая с днепрометизовской история случилась и у харьковского мультимиллионера Александра Ярославского: в 2007 году он продал россиянину Олегу Дерипаске Харьковский тракторный завод (ХТЗ), а в 2016-м выкупил предприятие обратно. И хотя суммы обеих сделок по ХТЗ Ярославский не озвучивает, об итоге говорит уверенно: да, они были выгодны.

Тигипко в последнее время приобрел компанию по страхованию жизни Aegonlife Ukraine, два банка - VS и Универсал, да еще и сеть из 28 аптек. Кроме того, он активно приобретает долговые портфели у Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Деньги у Тигипко есть: помимо выгодной сделки по Днепрометизу, он в 2007-м продал ТАС-Коммерцбанк шведской группе Swedbank за $ 735 млн, пишет Новое время.

Ярославский за последнее время приобрел рудник Сухая Балка, Днепропетровский металлургический завод, а также страховую компанию INGO. Как и в случае с Тигипко, Ярославский черпает деньги из прошлого: в докризисные времена он удачно продал свою долю в Укрссиббанке французской группе BNP Paribas, а предприятие Черкасский азот - миллиардеру Дмитрию Фирташу, напоминает Новое время.

Одними из самых заметных покупателей на сельскохозяйственном рынке страны стали Галина и Александр Гереги - семья владельцев сети строительных гипермаркетов Эпицентр-К. На протяжении последних двух лет Гереги купили Винницкую аграрно-промышленную группу, компанию Оболонь-Агро, а также десяток предприятий в Черкасской, Винницкой и Киевской областях.

Постепенное возрождение экономики - лишь один из факторов, заставляющий крупный отечественный бизнес скупать активы. Фактор № 2 - стабилизация ситуации на востоке страны. Благодаря ему снизился общий риск инвестиций, объяснил Новому времени Владислав Остапенко из компании EY.

Нынешний объем рынка слияний-поглощений все еще не дотянулся до докризисных времен, отмечает издание. По оценкам Сергея Чуйкина, управляющего директора инвестиционно-банковского департамента компании Concorde Capital, в 2017-м прошли сделки на $ 5-6 млрд, а в 2010-2013 годах суммы исчислялись десятками миллиардов долларов.

Проблема в свободных деньгах - их мало. И те, у кого они есть, активно пользуются своим преимуществом, понимая: на низком рынке выгодно скупаться. Ведь дно экономического кризиса, вероятнее всего, пройдено, и пора смотреть в будущее, считает Чуйкин. “Игроки, которые успешно вышли из кризиса и сохранили свои деньги, сейчас занимаются консолидацией рынка”, - цитирует эксперта Новое время.

Стабилизация стабилизацией, но верят в нее пока исключительно местные бизнесмены, иностранцы на украинский рынок особо не спешат. Свидетельство тому - соотношение капитальных и внешних инвестиций в 2017 году: первые составили $16 млрд, вторые - около $2 млрд, отмечает журнал.

Внешние инвесторы подтянутся, считают эксперты. “Сейчас иностранцы активно включаются в процесс, изучают материалы для инвесторов, приезжают на встречи с владельцами и осмотры активов”, - уверяет Остапенко из EY.

Как сообщал УНИАН, в ЕС заявили, что Украине необходимо ускорить приватизацию госпредприятий.