С российского рынка акций за неделю ушло $177,3 млн
09:56, 21 ноября 2014Фондовый рынок
0
Чистый отток капитала из России в 2014 году может достичь $130 млрд
REUTERS
Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 13 по 19 ноября 2014 года отток капитала в размере 135,6 млн долларов против притока 31,8 млн долларов неделей ранее, такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research, сообщает Прайм.
Читайте такжеОтток капитала из России достиг максимальных значений – за месяц ушло $28 млрд
При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении (более общий показатель) с российского рынка акций за неделю ушло 177,3 млн долларов.
Читайте такжеЧистый отток капитала из России в 2014 году может достичь $130 млрд
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter