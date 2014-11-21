Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 13 по 19 ноября 2014 года отток капитала в размере 135,6 млн долларов против притока 31,8 млн долларов неделей ранее, такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research, сообщает Прайм.

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При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении (более общий показатель) с российского рынка акций за неделю ушло 177,3 млн долларов.

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