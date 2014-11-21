Одна из крупнейших авиакомпаний России допустила дефолт по облигациям

«ЮТэйр», третья по объему перевозок авиакомпания в России, находящаяся в тяжелом финансовом положении, допустила дефолт по облигациям на сумму 2,7 миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ».

Компания заявляет, что ситуация является временной и не окажет влияния на операционную деятельность оператора при условии, что ей удастся достичь договоренностей с кредиторами.

Консультантом по комплексной реструктуризации долгового портфеля компании и изменению условий погашения облигационных займов «ЮТэйр-финанс» выбран Райффайзенбанк.

Как отмечают эксперты издания, причиной дефолта стала высокая чувствительность финансовой модели компании к стоимости денег. Свободных средств на выкуп облигаций у компании нет, а инвесторы покупать долговые бумаги по прежней ставке не хотят.

Ставка по одному из займов, облигации которого были выпущены в конце 2012 года, составляет 13%. Компания также должна крупные суммы Сбербанку, банку «Россия» и «Сургутнефтегазу» (в общей сложности более 30 миллиардов рублей).

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Перевозчик принимает жесткие меры по оптимизации работы. Летом авиакомпания объявила о программе снижения расходов на 5 миллиардов рублей в год. Она включает сокращение персонала и флота, отказ от неприбыльных маршрутов. В зимнем расписании «ЮТэйр» отказалась от 20% рейсов и уволила более 800 сотрудников.