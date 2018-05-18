"Укрспирт" пока продавать не будут – Фонд госимущества

13:26, 18 мая 2018
Фондовый рынок
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"Укрспирт" решили пока не продавать / фото ukrspirt.com

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров не видит перспективы вывода "Укрспирта" из перечня предприятий, которые не подлежат приватизации.

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Об этом он сказал в эфире одной из радиостанций.

"На сегодняшний день "Укрспирт" находится в перечне объектов, запрещенных к приватизации. Я пока не вижу политических перспектив вывода его из данного списка, по крайней мере, в текущем году. Хотя мы настаиваем, чтобы общий список был пересмотрен, и многие предприятия из этого списка были выведены, потому что для нас остается большой загадкой, почему 200-250 предприятий, которые не обеспечивают никакую безопасность страны, попали в этот список", - отметил он.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта".

Международный валютный фонд требует от Украины скорейшей приватизации "Укрспирта", однако предприятие до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации. Решение об исключении госкомпаний из этого списка принимает Верховная Рада. Кабмин подал соответствующую инициативу в начале мая 2016 года, но парламент еще не принял решение по этому вопросу. Примерные доходы от приватизации спиртзаводов в Украине составят около 5-6 миллиардов гривень, а теневой оборот спирта сократится до 10% с нынешнего показателя в 46%.

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Теги: #Укрспирт#приватизация-2018