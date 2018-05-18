"Укрспирт" пока продавать не будут – Фонд госимущества

При этом глава ФГИУ считает, что данное предприятие не обеспечивает безопасность страны.

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров не видит перспективы вывода "Укрспирта" из перечня предприятий, которые не подлежат приватизации.

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Об этом он сказал в эфире одной из радиостанций.

"На сегодняшний день "Укрспирт" находится в перечне объектов, запрещенных к приватизации. Я пока не вижу политических перспектив вывода его из данного списка, по крайней мере, в текущем году. Хотя мы настаиваем, чтобы общий список был пересмотрен, и многие предприятия из этого списка были выведены, потому что для нас остается большой загадкой, почему 200-250 предприятий, которые не обеспечивают никакую безопасность страны, попали в этот список", - отметил он.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта".

Международный валютный фонд требует от Украины скорейшей приватизации "Укрспирта", однако предприятие до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации. Решение об исключении госкомпаний из этого списка принимает Верховная Рада. Кабмин подал соответствующую инициативу в начале мая 2016 года, но парламент еще не принял решение по этому вопросу. Примерные доходы от приватизации спиртзаводов в Украине составят около 5-6 миллиардов гривень, а теневой оборот спирта сократится до 10% с нынешнего показателя в 46%.