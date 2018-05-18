Гройсман о судьбе «Турбоатома»: продадим только 20-25%

По словам премьера, российские компании не могут участвовать в приватизации «Турбоатома».

Правительство не планирует продавать весь государственный пакет акций завода энергетического машиностроения «Турбоатом», а лишь привлечь инвестора на пакет 20-25% акций. Об этом в парламенте сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Это уникальное предприятие, которое не может быть приватизировано… У нас есть только одна цель – 51% акций оставить в собственности государства. Это означает, что это будет государственная компания. И, возможно, на 20-25% привлечь иностранного партнера с мировым именем и безупречной репутацией, чтобы он через прозрачные торги вошел в капитал завода», - сказал премьер-министр.

Также Гройсман добавил, что разговор идет только о том, чтобы привлечь известного мирового инвестора, «никакой угрозы для предприятия нет».

«Страна-агрессор не имеет права на владение даже одной тысячной акции украинской компании», - заявил премьер, отвечая на вопрос депутатов о том, что российская компания «Росатом» намерена купить акции «Турбоатома».

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабмин утвердил список крупных государственных предприятий, госпакет акций которых планируется выставить на продажу в 2018 году. В этом списке также указаны 75,2% акций «Турбоатома».

По итогам 2017 года завод получил 710,4 млн грн чистой прибыли, что в 1,5 раза меньше, чем показатель за 2016 год. Финплан компании на 2018 год предполагает чистую прибыль в этом году на уровне 763,2 млн грн.

Справка УНИАН. «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.