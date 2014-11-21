Украина погасила еще $33 млн внешнего долга

Министерство финансов Украины выплатило 32,9 млн долл. купонного дохода по 10-летним облигациям внешнего государственного займа 2006 года выпуска, сообщается на сайте министерства.

Минфин напоминает, что в 2006 году Украина выпустила облигации внешнего государственного займа на 1 млрд долл. США с погашением в 2016 году по ставке 6,58% годовых.

Как сообщал УНИАН, согласно графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.

Читайте также"Укрзализныця" выплатила третий купонный доход по еврооблигациям на $500 млнПо оценкам экспертов, к середине ноября Украина получила примерно две трети от запланированного в апреле годового объема кредитных ресурсов, поскольку кредиторы не спешат предоставлять новые займы по причине задержки траншей МВФ либо ожидая старта конкретных проектов, которые они готовы финансировать, включая восстановление Донбасса и модернизацию украинской газотранспортной системы.