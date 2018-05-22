Напало около 50 вооруженных человек: рейдеры пытались захватить госпредприятие в Житомирской области (фото)

Спецподразделение полиции КОРД задержало часть преступников, а остальные бежали.

Спецподразделение Национальной полиции Украины КОРД пресекло попытку рейдерского захвата государственного предприятия «Головинский карьер» в Житомирской области.

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Об этом исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня в 6:30 утра около 50 вооруженных человек напали на предприятие, охрану заблокировали, похитили документы, сервер, сейф, в котором находилось почти 100 000 гривень. После приезда полиции и спецподразделения КОРД удалось задержать 30 человек, остальные бежали. При себе у них были рации, ножи, палатки, продуктовые наборы. Предприятие планировали удерживать не один день», - написал он.

Трубаров добавил, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, а задержанных доставили в полицию.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Головинский карьер» расположено в пгт Головино Черняховского района Житомирской области и относится к объектам малой приватизации.