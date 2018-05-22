Нью-Йоркскую биржу впервые за 226 лет возглавит женщина

Стейси Каннингэм станет 67-м президентом Нью-Йоркской биржи, сменив на этом посту Томаса Фарли.

Президентом Нью-Йоркской фондовой биржи впервые за 226 лет существования финансовой платформы станет женщина – Стейси Каннингэм.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передают «Ведомости».

Сейчас Каннингэм занимает пост исполнительного директора фондовой биржи. Она станет 67-м президентом Нью-Йоркской биржи, сменив на этом посту Томаса Фарли. Официально Каннингэм вступит в новую должность 25 мая.

В беседе с WSJ она призналась, что сразу полюбила свое место работы и теперь «взволнована» тем, что возглавит организацию.

43-летняя Каннингэм начала работать на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1994 г. Тогда она пришла на биржу на позицию стажера. В то время на бирже работало около 30 женщин и более 1300 мужчин, напоминает газета.

В 2007–2012 гг. Каннингэм перешла в NASDAQ, а позже вновь вернулась на Нью-Йоркскую фондовую биржу. В 2013 г. она возглавила отдел управления продажами, а в 2015-м заняла пост исполнительного директора биржи.

Нью-Йоркская фондовая биржа создана в 1792 г. Ежедневно в ее офисе на Уолл-стрит торгуются акции более 4000 компаний.