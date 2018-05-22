Минфин снова одолжил на внутреннем рынке гривни и доллары

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 165 млн грн и 272 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 164,8 млн грн и 272,3 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77 и 973 дня со средневзвешенной доходностью 17,41% и 16,10% годовых, соответственно.

Валютные средства привлечены в результате продажи облигаций в долларах США сроками обращения 721, 630 и 518 дней с доходностью 5,63%, 5,60% и 5,32% годовых, соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка Украины составил 7,268 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 22 мая объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 737,322 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 350,325 млрд грн, или 48% их общего объема.