Глава ФГИУ рассказал о потенциальных покупателях «Турбоатома»

По словам Трубарова, «Турбоатом» является чуть ли не единственным крупным активом, с которым не должно возникнуть проблем во время приватизации.

Крупные зарубежные профильные корпорации уже выразили свою заинтересованность в покупке акций завода энергетического машиностроения «Турбоатом», который попал в список объектов большой приватизации на 2018 год.

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Об этом во время эфира на одном из телеканалов сообщил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, добавив, что с этим объектом не должно возникнуть проблем во время приватизации.

«Самым хорошим активом с красивой историей является «Турбоатом». Очень сильно интересуются этим активом крупные корпорации, которые работают по этому профилю», - сказал он.

Трубаров также добавил, что оставшиеся 25 объектов большой приватизации имеют или сложную историю, или нюансы, связанные с их деятельностью.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабмин утвердил список крупных государственных предприятий, госпакет акций которых планируется выставить на продажу в 2018 году. В этом списке также указаны 75,2% акций «Турбоатома».

На заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство не планирует продавать весь государственный пакет акций завода энергетического машиностроения «Турбоатом», а лишь привлечь инвестора на пакет 20-25% акций.

Справка УНИАН. «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.