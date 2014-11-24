В РФ хотят реанимировать краткосрочные облигации, которые в 1998 году загнали страну в дефолт

Министерство финансов РФ в 2015 году при необходимости может вернуться к механизму размещения государственных краткосрочных облигаций (ГКО), сообщила замминистра финансов Татьяна Нестеренко на заседании бюджетного комитета Совета Федерации в понедельник, передают «Ведомости».

«С этого года мы создаем репо, размещение средств бюджета даже на одну ночь. И, наверное, будем опять восстанавливать при необходимости инструмент ГКО, потому что когда ты на один день можешь размещать, нужно иметь возможность на очень короткое время занимать», — сказала она.

ГКО выпускались Министерством финансов с 1993 г. К 1998 г. рынок ГКО стал основным источником финансирования дефицита российского бюджета. К середине августа 1998 г. доходность ГКО достигала 140%, и правительство было вынуждено 17 августа объявить дефолт по ним.

Читайте такжеМинистр финансов РФ оценил потери экономики из-за санкций и нефти в $140 млрд в год

«Этот механизм никогда и не был демонтирован. Для того, чтобы выпустить ГКО, нужно лишь решение министра», — прокомментировала «Ведомостям» заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис. В 1990-е гг. Златкис курировала в минфине вопросы внутреннего долга и считается одним из создателей рынка государственных ценных бумаг.

Сейчас краткосрочные долговые бумаги могут быть нужны правительству, чтоб компенсировать дефицит внутри года, рассуждает Златкис, но оговаривается: «Не знаю, зачем это Минфину сейчас, — помесячно у них скорее профицит, ликвидность высокая».

Читайте такжеРоссии из-за роста военных расходов и санкций уже нужна нефть не дешевле $115

«Страшно не то, что бумага короткая или как она называется, — говорит Златкис. — Инструмент на самом деле замечательный — весь мир так живет. Важно, как бюджет исполняется. Главное, чтобы не появилось желания начать жить и платить зарплаты не за счет налогов, а за счет займов, как это было в 1996 г., результат чего мы получили в 1998-м».