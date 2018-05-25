IFC выпустит гривневые облигации для финансирования регионов Украины

Текущий портфель проектов IFC в Украине составляет 695 млн долл.

Международная финансовая корпорация (IFC) планирует выпуск локальных гривневых облигаций для финансирования развития инфраструктуры регионов Украины.

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Об этом сообщила руководитель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив, ссылаясь на заявление исполнительного директора IFC.

«На заседании Национального инвестиционная совета исполнительный директор IFC - International Finance Corporation сообщила, что корпорация планирует выпуск локальных облигаций, номинированных в гривне, для финансирования проектов развития инфраструктуры регионов», - написала Ковалив в соцсети.

Справка УНИАН. IFC, член Группы Всемирного банка, является крупнейшим мировым институтом развития, ориентированным на частный сектор на развивающихся рынках. Работает с более чем 2000 компаниями по всему миру. Текущий портфель проектов IFC в Украине составляет 695 млн долл.