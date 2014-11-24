«Ощадбанк» получит 11,6 млрд гривень за счет выпуска гособлигаций

Украинское правительство выпустит 10-летние облигации внутреннего госзайма на 11,599 млрд грн с индексированной стоимостью по ставке доходности 6% годовых для пополнения уставного капитала государственного «Ощадбанка».

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 19 ноября №632 «Об увеличении уставного капитала «Государственного сберегательного банка Украины» и внесении изменений в его устав», обнародованном на сайте правительства.

Согласно документу, Кабмин намерен увеличить уставный капитал «Ощадбанка» на 11,599 млрд грн путем выпуска 9,999 тыс. дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением в собственности государства 100% таких акций.

«Министерству финансов для обеспечения выполнения этого постановления осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа с индексированной стоимостью в размере 11 598 840 000 гривен со сроком обращения 10 лет и процентной ставкой дохода на уровне 6 процентов годовых в обмен на акции дополнительной эмиссии «Ощадбанка», - говорится в постановлении.

Также в рамках постановления предусмотрено внесение изменений в устав банка, в том числе предусмотрено увеличение размера уставного капитала банка до 29,901 млрд грн, количества акций – до 25,777 тыс. штук.

Напомним, Кабмин принял решение докапитализировать государственный «Ощадбанк» на 11 млрд грн 19 ноября. Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, пополнение капитала банка важно как для его стабильности, так и для возможности кредитовать экономику.

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Как сообщал УНИАН, по информации Национального банка Украины, общие потребности в докапитализации банков по результатам проведенного стресс-тестирования 35 крупнейших финучреждений составляют 66 млрд грн. В том числе государственным банкам понадобится 12,5 млрд грн, банкам с иностранным капиталом – 20,5 млрд грн.