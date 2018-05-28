Netflix впервые обошла Disney по капитализации

В данный момент капитализация Netflix составляет $152,7 миллиарда, в то время как Disney оценивается в $152,3 миллиарда.

Netflix Inc. догнала по рыночной стоимости Walt Disney и Comcast. Это в очередной раз доказывает, что инвесторы по-прежнему верят в ряд технологических и интернет-компаний, которые долгое время поддерживали рынок в целом.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

"Капитализация Netflix на момент завершения торгов в пятницу составляла 152,7 миллиарда долларов. Таким образом, компания впервые опередила Disney по рыночной стоимости, рассчитанной исходя из цены закрытия. В четверг ее стоимость превысила стоимость Disney исходя из внутридневной цены акций. В среду Netflix опередила по рыночной стоимости Comcast. Disney оценивается в 152,3 миллиарда долларов, а Comcast – в 146,1 миллиарда долларов. Эта веха, достигнутая Netflix, подчеркивает интерес инвесторов к акциям быстро растущих компаний, которые, как они считают, радикально изменят свои отрасли. Этот же тренд можно наблюдать на примере Amazon.com и розничного сектора", - говорится в сообщении.

Согласно FactSet, мультипликатор цена/прибыль Netflix составляет около 98, исходя из прогнозов по прибыли за следующие 12 месяцев. У Disney это значение составляет 14, а у Comcast – 12. Расчетный мультипликатор для индекса S&P 500 составляет 16.

Акции Netflix на прошлой неделе подросли на 8,4% — до 351,29 доллара после того, как компания заключила многолетнее соглашение о производстве контента с экс-президентом США Бараком Обамой и бывшей первой леди Мишель Обамой. Акции прибавили с начала 2018 года 83%, став явными лидерами в составе S&P 500. Бумаги XL Group Ltd., занимающей второе место, подорожали на 58%.

Между тем акции Disney и Comcast подешевели на прошлой неделе, в то время как Comcast стала активнее угрожать сорвать мегасделку Disney по покупке большей части развлекательных активов 21st Century Fox.