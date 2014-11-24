Четыре железные дороги разместили облигации на 1,13 млрд гривень

Согласно информации, Юго-Западной железной дорогой было размещено облигаций на 341 млн грн, Южной железной дорогой также было привлечено 341 млн грн, Львовской железной дорогой размещено облигаций на 227 млн грн, Одесской железной дорогой – на 227 млн грн. Номинальная стоимость всех размещенных облигаций составляет 1 тыс. грн за одну штуку.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена к концу 2014 года выпустить облигации общей номинальной стоимостью около 4 млрд грн двумя траншами: первый – на 2 млрд грн, второй – на 175 млн долл. с хеджированием валютных рисков.

Срок обращения всех облигаций – до 2017 года. Премия по облигациям не будет превышать 2-3% ставки по государственным бумагам с соответствующим сроком обращения.

22 сентября Одесская железная дорога приняла решение разместить облигации на 810 млн грн, 24 сентября Приднепровская магистраль решила разместить ценные бумаги на 1,24 млрд грн, Львовская магистраль – на 680 млн грн. 26 сентября Юго-Западная и Южная железные дороги приняли решения разместить облигации на сумму 650 млн грн и 890 млн грн соответственно.