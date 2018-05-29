И снова Apple: Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний мира

10:52, 29 мая 2018
Фондовый рынок
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает techtoday.

"Журнал опубликовал на днях свой ежегодный рейтинг самых состоятельных фирм. В этом году представители IT-сферы не только заняли первое место, но и оккупировали первую пятерку списка", - говорится в сообщении.

Apple в 2018 году оценили в 182,8 миллиарда долларов, что на 8% больше, чем годом ранее. Второе место в десятке самых дорогих компаний досталось Google, которая за год подорожала сразу на 30% и сейчас оценивается в 132,1 миллиарда долларов. Третья строчка досталась Microsoft, капитализация которой выросла на 21% и составляет 104,9 миллиарда долларов.

Первая пятерка самых дорогих компаний по версии Forbes полностью состоит из представителей IT-отрасли – ее замыкают Facebook (94,8 миллиарда долларов) и Amazon (70,9 миллиарда долларов).

Интересно, что один из главных вендоров микрочипов на планете – компания Intel – пробиться в десятку лидеров не смог.

Несмотря на рост стоимости бренда на 9%, компания заняла 14 место с капитализацией в 34,1 миллиарда долларов. Почти сразу уходят Cisco и IBM, которые расположились 16 и 17 строках. При этом IBM подешевела в этом году на 4%.

Китайские компании также уверенно наращивают свои капиталы. Huawei заняла 79 позицию, поднявшись в этом году на 15% – до 8,4 миллиарда долларов.

Замыкают "Топ-100" самых дорогих компаний PayPal и Dell, которые подорожали на 33% и 18% соответственно и заняли 98 и 99 позиции.

фото Forbes

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Теги: #капитализация Apple