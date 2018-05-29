Кабмин опубликовал список объектов большой приватизации на 2018 год

В окончательный перечень не попали «Завод алюминиевой фольги», «Аграрный фонд» и «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение, которым утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих продаже в 2018 году.

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Согласно сообщению, в перечень вошли 23 объекта большой приватизации, хотя при утверждении списка на заседании Кабмина 10 мая говорилось о 26 предприятиях.

Так, в опубликованном списке есть пять облэнерго («Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго») и четыре теплогенерирующих предприятия («Херсонская ТЭЦ», «Днепровская ТЭЦ», «Криворожская теплоцентраль», «Северодонецкая теплоэлектроцентраль»), а также компания «Центрэнерго».

Также в перечень вошли «Объединенная горно-химическая компания», угольная компания «Краснолиманская», «Турбоатом», «Азовмаш», завод «Электротяжмаш», «Днепровский электровозостроительный завод», «Одесский припортовый завод», «Сумыхимпром», «Запорожский титано-магниевый комбинат», «Президент-Отель», ОАО «Ориана», ЧАО «Индар», «Украгролизинг».

Таким образом, в окончательный перечень не попали «Завод алюминиевой фольги», «Аграрный фонд» и «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 объектов.