Минфин одолжил на внутреннем рынке доллары и евро

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 62 млн грн и 65 млн евро.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 61,6 млн грн и 64,6 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 161 и 1820 дней со средневзвешенной доходностью 17,23% и 16% годовых, соответственно.

Средства в евро привлечены на 546 дней по ставке 4,07% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 2,035 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 29 мая объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 741,221 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 350,325 млрд грн, или 47% их общего объема.