Минфин привлек в госбюджет 8,6 млн гривень на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 8,598 млн грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 ноября, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения 2-летних облигаций под 17,60% годовых по единственной поданной заявке.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в ноябре 8 ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 6,691 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 24 ноября, с начала года в госбюджет поступило 234,324 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 87,856 млрд грн, на обслуживание госдолга – 39,908 млрд грн.

По состоянию на 24 ноября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 412,174 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 283,451 млрд грн, в собственности банков – на 86,187 млрд грн, нерезидентов – на 21,118 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.