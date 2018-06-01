Национальный депозитарий заказал у британцев разработку новой ІТ-платформы

Запуск новой системы должен произойти с 5 августа 2019 года.

Национальный депозитарий Украины подписал контракт с британской компанией Percival Software Limited на разработку нового программного обеспечения для депозитарной системы фондового рынка.

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Как сообщает пресс-служба депозитария, уже с сегодняшнего дня начинается непосредственная работа над проектом, а запуск новой системы должен произойти с 5 августа следующего года.

По словам главы правления Национального депозитария Украины Миндаугаса Бакаса, ранее запуск системы планировался в первой половине 2019 года, но после проработки всех возможных нюансов, связанных с адаптацией решения к условиям украинского рынка, объемы дополнительной работы увеличились.

«С другой стороны, это дало нам возможность предусмотреть в контракте также большее количество времени тестирования системы участниками фондового рынка», - цитирует Бакаса пресс-служба Национального депозитария.

В сообщении также сказано, что параллельно с разработкой программного обеспечения Нацдепозитарий и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будут готовить проекты изменения подзаконных актов касательно депозитарной деятельности, необходимых для запуска новой бизнес-модели депозитарной системы.

Справка УНИАН. Национальный депозитарий Украины создан в соответствии с Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета. Договор об основании Национального депозитария Украины был подписан НКЦБФР и НБУ 18 декабря 1998 года. Государственная регистрация состоялась 17 мая 1999 года. Структура собственности ПАО «НДУ» (по состоянию на II квартал 2017 года): 25% акций принадлежит государству (управление осуществляет НКЦБФР), 25% - принадлежат НБУ, 24,99% - Ощадбанку, почти 11% - Корпоративному негосударственному пенсионному фонду НБУ, 9,99% - Укрэксимбанку, менее 5% акций - другим владельцам.

12 октября 2013 года вступил в силу Закон Украины «О депозитарной системе Украины», согласно которому ПАО «НДУ» приобретает статус Центрального депозитария со дня регистрации НКЦБФР в установленном порядке Правил Центрального депозитария (решение НКЦБФР от 01.10.2013 г.).

Центральный депозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией, определенной законом.