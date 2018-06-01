Минфин не уверен в получении всех запланированных на 2018 год поступлений от приватизации

Но важно, по словам первого заместителя министра финансов, провести несколько показательных сделок для привлечения более широкого круга инвесторов в будущем.

План поступлений в государственный бюджет Украины от приватизации государственного имущества на 2018 год не будет выполнен, но важно провести несколько показательных сделок для привлечения более широкого круга инвесторов в будущем.

Читайте такжеГройсман о судьбе «Турбоатома»: продадим только 20-25%

Такое мнение высказала первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе дискуссии в Киевской школе экономики.

«Получим ли мы все 21 с половиной миллиарда, которые стоят в бюджете как поступления от приватизации? Думаю, что все – нет. В этой цифре однозначно есть доля риска», - сказала Маркарова.

В то же время, она отметила, что главная цель – провести две-три успешных приватизации, которые продемонстрируют потенциальным покупателям, что этот процесс проходит прозрачно, конкурентно, что расширит круг заинтересованных инвесторов в будущем.

Также Маркарова сообщила, что по малой приватизации движение идет очень быстро. «Это небольшие цифры для бюджета, но улучшение эффективности», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце мая опубликовал распоряжение, которым утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих продаже в 2018 году.

Согласно документу, в перечень вошли 23 объекта большой приватизации, хотя ранее говорилось о 26 предприятиях.

18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества. Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - распределения на объекты малой и большой приватизации.

В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 млн грн.

К проведению большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров рассчитывает, что большая приватизация начнется в октябре.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации.