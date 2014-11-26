"Метинвест" выпустит еврооблигации на $1,5 млрд

Горно-металлургическая группа "Метинвест" планирует выпустить гарантированные евробонды общей стоимостью 1,5 млрд долл. в рамках выполнения решения о рефинансировании еврооблигаций с погашением в мае 2015 года, сообщает компания на сайте Ирландской фондовой биржи.

Согласно сообщению, выпущенные облигации будут погашаться четырьмя равными платежами каждые полгода, начиная с 24 мая 2016 года. Купонная ставка по еврооблигациям составит 10,5% годовых.

Гарантами выплаты по евробондам выступают меткомбинат "Азовсталь", Енакиевский метзавод, Харцызский трубный завод, Авдеевский коксохим, совместное украинско-швейцарское предприятие "Метален", а также Центральный, Ингулецкий и Северный горно-обогатительные комбинаты.

Также сообщается, что «Метинвест» получил заявки на рефинансирование 77,3% ценных бумаг, или на 386,3 млн долл., при минимальном объеме для обмена 450 млн долл. Группа решила удовлетворить все полученные заявки, а оставшиеся евробонды на сумму 113,7 млн долл. останутся в обращении.

Расчет с собственниками евробондов, согласившимися на предложение холдинга, будет осуществлен 28 ноября 2014 года в рамках выпуска ценных бумаг на 1,5 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, «Метинвест» предложил держателям своих еврооблигаций на 500 млн долл. с погашением в мае 2015 года получить в указанную дату 25% основной суммы долга, обменяв оставшуюся на новые еврооблигации с погашением в ноябре 2017 года.

Собственники еврооблигаций, которые согласились на обмен до 31 октября, дополнительно получат вознаграждение в размере 1%.

При этом купонная ставка новых еврооблигаций будет повышена с 10,25% до 10,50% годовых.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские меткомбинат «Запорожсталь», «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Ингулецкий, Центральный, Южный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).