Правительство Франции может продать свой пакет авиакомпании Air France-KLM

Франция рассматривает возможность продажи всех 14,3% акций компании, которыми владеет, или их части.

Французское правительство может продать свой пакет в одной из крупнейших мировых авиакомпаний Air France-KLM.

Как сообщает Прайм со ссылкой на издание Echos, купить его готов гостиничный оператор AccorHotels.

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Как пишет издание, французское государство - крупнейший акционер авиаперевозчика, входящего в топ-10 крупнейших в мире - рассматривает возможность продажи всех 14,3% акций компании, которыми владеет, или их части.

По словам источников издания, государство "изучит возможность со всей серьезностью".

AccorHotels, владеющая такими крупными гостиничными брендами как Novotel, Ibis, Swissotel, выразила свою заинтересованность в покупке всего пакета или его части.

Авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. В 2004 году Air France объединилась с авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Lufthansa договорилась о покупке большей части активов разорившегося перевозчика Air Berlin.