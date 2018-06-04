Большая приватизация: ОПЗ решили продавать по новому закону

Ранее продажа ОПЗ планировалась по нормам старого закона о приватизации, поскольку предприватизационная подготовка началась до вступления в силу нового закона.

Продажа государственного пакета акций крупнейшего химического предприятия Украины «Одесский припортовый завод» состоится в соответствии с нормами нового закона о приватизации, которые подразумевают привлечение международных инвестиционных советников.

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Об этом написал на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

По его словам, ранее продажа ОПЗ планировалась по нормам старого закона о приватизации, поскольку предприватизационная подготовка началась до вступления в силу нового закона.

«Сейчас идет работа по подготовке конкурса по отбору советника, и как только МЭРТ (Министерство экономического развития и торговли - УНИАН) определится со своей кандидатурой в составе комиссии, переходим к формированию задач советнику и условий аукциона», - написал Трубаров.

Как добавил глава ФГИУ, параллельно с этим в рамках рабочей группы по приватизации, которую возглавляет министр Кабинета министров Александр Саенко, идет работа с иностранными советниками по поиску путей реструктуризации долгов завода.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода выставлялся на продажу с начальной ценой в 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.), однако запланированный конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

В Фонде госимущества отмечали, что начальная цена объекта может снизиться до 150 млн долл. для привлечения большего круга инвесторов. При этом, тогдашний глава ФГИУ Игорь Билоус говорил, что конечная цена предприятия может составлять около 400 млн долл.

Предприятие попало в число объектов большой приватизации - его планируют продать в этом году.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.