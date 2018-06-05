Акции Apple установили рекорд на фоне презентации iOS 12

Apple представила новую версию своей системы iOS 12 с улучшенной производительностью и новыми функциями, а также платформой для разработки AR-приложений ARKit.

Акции корпорации Apple по итогам понедельника выросли на 0,84% до рекордных 191,83 доллара на фоне новостей, представленных компанией в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), свидетельствуют данные торгов.

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Впервые в истории акции Apple выросли по итогам первого дня конференции, пишет Прайм.

Apple представила новую версию своей системы iOS 12 с улучшенной производительностью и новыми функциями, а также платформой для разработки AR-приложений ARKit.

Также корпорация представила обновленную платформу, на которой разработчики смогут создавать единые пространства дополненной реальности и постоянные объекты с привязкой к конкретным местам, задействовать распознавание объектов и отслеживание изображений.

Кроме этого, Apple представила обновление магазина Mac App Store и обновление операционной системы для настольных компьютеров — macOS Mojave.