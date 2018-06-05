Аудиторская компания Ernst & Young начала поиск покупателей для «Центрэнерго»

Сейчас идет формирование условий продажи и первоначальной стоимости.

Международная аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young, которая является советником по приватизации одной из крупнейших энергогенерирующих компаний «Центрэнерго», начала поиск потенциальных покупателей 78,2% пакета акций предприятия.

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Об этом написал на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

«Уже проведены все необходимые аудиты, в том числе финансовый (компания Baker Tilly) и экологический. Сейчас идет формирование условий продажи и первоначальной стоимости», - написал Трубаров.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 объектов. «Центрэнерго» попала в число объектов большой приватизации на этот год, причем именно с нее планируют начать этот процесс.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.