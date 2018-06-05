"Украинская биржа" попросила Порошенко отсрочить санкции против российских торговых систем

Санкции фактически действуют против украинских субъектов хозяйствования, отметили представители биржи.

Фондовая площадка "Украинская биржа" направила письмо президенту Украины Петру Порошенко с предложением отменить санкций в части использования биржевых торговых систем, произведенных ПАО "Московская биржа", или отсрочить санкции на один год.

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Об этом сказано в сообщении биржи на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что санкции фактически действуют против украинских субъектов хозяйствования.

"Сегодня биржевой совет принял решения инициировать проект создания дочерней товарной биржи и объявить публичный международный тендер на покупку новой торгово-клиринговой системы", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО "Украинская биржа" - биржа ценных бумаг Украины. 15 мая 2008 года в Киеве прошло учредительное собрание, на момент создания биржи ее уставный капитал составлял 12 миллионов гривень.