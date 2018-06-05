Кабмин дает старт малой приватизации: опубликованы постановления

Правительство утвердило порядок проведения электронных аукционов и порядок отбора операторов электронных площадок для организации электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации ещё 10 мая.

Кабинет министров Украины опубликовал два постановления, которые фактически запускают процесс малой приватизации в стране.

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Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Украины, председатель Межведомственной рабочей группы по приватизации Александр Саенко.

"Наша задача – прозрачная приватизация, выгодные условия, честные конкурсы и лучшие инвесторы. Все это поможет ускорить рост экономики, даст новые рабочие места, достойную заработную плату работникам этих предприятий", - написал Саенко.

Первое постановление "Об утверждении Порядка отбора операторов электронных площадок для организации проведения электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации, авторизации электронных площадок и определения администратора электронной торговой системы" – открывает отбор операторов электронных площадок для организации проведения электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации.

"Ответственным за обеспечение консультационной и предпринимательской деятельности, направленной на обслуживание этой системы, определено государственное предприятие "Прозорро.Продажи", которым управляет Министерство экономического развития и торговли Украины", - написал Саенко.

Второе постановление "Об утверждении Порядка проведения электронных аукционов для продажи объектов малой приватизации" – регулирует вопросы продажи объектов малой приватизации, и отныне они будут продаваться исключительно на электронных аукционах, что серьезно минимизирует риск коррупции, отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 10 мая правительство на своем заседании приняло пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.