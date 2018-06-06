Малая приватизация через ProZorro.Продажи: первые лоты появятся этим летом

Сейчас завершается тестирование новых процедур в электронной системе, после чего будет объявлена аккредитация электронных площадок.

Первые лоты программы малой приватизации в системе "ProZorro.Продажи" появятся уже летом, говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.

Читайте такжеМалая приватизация: Фонд госимущества уже подготовил проект договора продажи

"Сейчас завершается тестирование новых процедур в электронной системе. Следующий шаг – это объявление аккредитации электронных площадок, которое состоится в ближайшее время. Первые лоты программы малой приватизации должны появиться в "ProZorro.Продажи" уже летом", - сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что вчера, 5 июня, вступили в силу утвержденные Кабинетом министров правила прозрачной продажи небольших государственных предприятий и компаний со значительной долей государственного капитала. Таким образом, была полностью сформирована нормативная база, необходимая для старта в Украине программы малой приватизации.

Как сообщал УНИАН, 10 мая правительство на своем заседании приняло пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации, а опубликованы они были вчера, 5 июня.

28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.