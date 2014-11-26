ФГИ подтвердил покупку компанией «Фаворит» 25% «Закарпатьеоблэнерго» за 255 млн гривень

Финансовая компания «Фаворит» приобрела 25% акций энергоснабжающей компании «Закарпатьеоблэнерго» у государства за 255 млн грн в ходе торгов на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ), говорится в сообщении Фонда госимущества.

"26 ноября Фонд государственного имущества Украины на УМВБ успешно продал государственный пакет акций «Закарпатьеоблэнерго» размером 25%", - отмечается в сообщении.

Цена продажи по сравнению с начальной ценой (67,1 млн грн) выросла в 3,9 раза. Всего в аукционе принимало участие 6 компаний.

Как рассказал УНИАН источник, присутствовавший на торгах, наиболее активно за 25% «Закарпатьеоблэнерго» боролись ФК «Фаворит» и инвестиционная компания «Бизнес-Инвест».

Источник отметил, что последняя сумма, которую предложил «Бизнес-Инвест», составляла 248 млн грн, после чего ФК «Фаворит» поднял ее до 255 млн грн и выиграл торги.

Читайте такжеКомпания «Бизнес-Инвест» допущена к торгам по продаже 25% «Закарпатьеоблэнерго» на УМВБКак сообщал УНИАН, в среду, 26 ноября, Украинская межбанковская валютная биржа провела торги по продаже 25% акций компании «Закарпатьеоблэнерго». Начальная цена указанного пакета акций составляла 67,1 млн грн.

27 ноября Фонд госимущества Украины планирует выставить на Восточно-Европейской фондовой бирже 25% акций энергокомпании «Винницаоблэнерго» (начальная цена – 81,8 млн грн), а 28 ноября на фондовой бирже ПФТС – 25% акций «Черновцыоблэнерго» (начальная цена – 36,4 млн грн).

Справка УНИАН. «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

«Закарпатьеоблэнерго» за январь-сентябрь 2014 года увеличило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 23% – до 107,4 млн грн с 87,3 млн грн.

Собственники энергокомпании распределены следующим образом: 50% принадлежит компании «Энергетическая Украина ТВ», 25% - ФК "Фаворит" и 10,53% - VS Energy International N.V. (Нидерланды).