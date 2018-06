Кипрский суд «разморозил» активы СКМ

В конце 2017 года Окружной суд Никосии наложил временный арест на сумму до 820 млн долл. на ряд компаний группы СКМ.

В среду, 6 июня, Окружной суд Никосии вынес решение в пользу украинской финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), отменив предыдущее распоряжение об ограничении на отчуждение некоторых активов холдинга. Таким образом, в настоящее время активы СКМ «разморожены».

«Мы очень рады сегодняшнему решению Окружного суда Никосии – об отмене судебного запрета, а значит, о снятии всех ограничений на распоряжение активами группы СКМ, которые были наложены по данному запрету, - заявил директор по международным отношениям и связям с инвесторами CКM Джок Мендоза-Вилсон. - Более того, в своем решении суд отметил, что в декабре 2017 года компания Raga Establishment Ltd неправомерно добилась судебного запрета, для которого отсутствовали реальные основания. Это наглядно демонстрирует поведение Raga Establishment Ltd в споре и истинный характер ее исков против группы СКМ на территории Кипра. Мы настаиваем, что все эти иски безосновательны, равно как и судебный запрет, который сегодня был отменен. СКМ продолжит активно защищаться от исков Raga Establishment Ltd и отстаивать свои позиции на территории Кипра и в других юрисдикциях».

Напомним, что в конце 2017 года в результате правового спора группы СКМ с компанией Raga Establishment Ltd относительно статуса ПАО «Укртелеком» Окружной суд Никосии наложил временный арест (на сумму до $820 млн.) на ряд компаний группы СКМ, расположенных на Кипре.

Причиной судебных разбирательств стали юридические условия договора купли-продажи «Укртелекома» группе СКМ в 2013 году. В документе, утверждают юристы отечественного холдинга, продавец в лице Raga Establishment Ltd заявил о выполнении условий приватизационного договора 2011 года, заключенного с Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ). Напомним, что речь идет о взятых Raga Establishment Ltd на себя обязательство инвестировать средства в развитие инфраструктуры ПАО «Укртелеком».

В СКМ заявляют, что данное обязательство не было выполнено. Более того, после того, как группе стало об этом известно, она попыталась расторгнуть сделку и потребовала вернуть ей предоплату в размере $100 млн. Однако Raga Establishment Ltd подала иск против CКM с требованием выплатить ей за актив полную сумму в размере $760 млн.

В сентябре 2016 года СКМ подала встречный иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), требуя аннулировать сделку купли-продажи ПАО «Укртелеком», в результате чего акции крупнейшего отечественного оператора фиксированной связи были бы возвращены Raga Establishment Ltd, а СКМ получила бы назад сумму предоплаты. Пока шли арбитражные разбирательства, в апреле 2017 года ФГИУ подал иск о расторжении приватизационного договора и возврате акций «Укртелекома» в государственную собственность, что свидетельствует о невыполнении Raga Establishment Ltd обязательств по приватизационному договору.