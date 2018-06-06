Госдолг Украины подешевел на новостях об увольнении Данилюка

Стоимость гособлигаций со сроком погашения в 2026 году и 2027 году снизилась более чем на 0,7 цента.

Украинские облигации, номинированные в долларах, подешевели в среду, после того как премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к парламенту с просьбой уволить министра финансов Александра Данилюка.

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Стоимость гособлигаций со сроком погашения в 2026 году и 2027 году снизилась более чем на 0,7 цента, а более краткосрочные бонды потеряли в цене около 0,2 цента, сообщает Reuters.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июня, премьер-министр Владимир Гройсман направил в Верховную Раду представление об увольнении министра финансов Александра Данилюка.

В связи с тем, что Данилюк, как он неоднократно заявлял, сам подавать в отставку не собирается, принять решение о его увольнении может Верховная Рада по представлению премьер-министра.

Министр финансов Александр Данилюк, комментируя представление премьер-министра Владимира Гройсмана о своем увольнении в парламент, заявил о попытках втянуть его в «политическую коррупцию», требуя поддержать программу «Субвенции на социально-экономическое развитие регионов».

Справка УНИАН. Министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства 23 мая резко отреагировал на отсутствие в повестке дня вопроса назначения своим заместителем Яны Бугримовой, о чем он ходатайствует уже в течение двух лет.

После Данилюк обратился с письмом к послам «Большой семерки», утверждая, что для назначения на этот пост ему навязывают приближенных к президенту людей.