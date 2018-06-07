«Сумыхимпром» будут продавать по новому закону о приватизации

По словам замглавы ФГИУ, Кабмин не учел предложение Фонда госимущества.

Кабинет министров Украины проигнорировал предложение Фонда государственного имущества относительно приватизации госпакета акций «Сумыхимпром» в соответствии с нормами старого закона о приватизации, решив, что продажа пройдет по новому закону, вступившему в силу в марте этого года.

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Как отметил на заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации заместитель главы ФГИУ Виталий Герц, в переходных положениях нового закона о приватизации указано, что если есть объекты группы «Г», по которым уже принято решение о продаже и есть действительная оценка активов, то их приватизация проходит по нормам старого закона «О приватизации государственного и коммунального имущества.

Учитывая это, Фонд госимущества подготовил соответствующий проект решения, однако 10 мая Кабмин своим постановлением вывел «Одесский припортовый завод» и «Сумыхимпром» из-под действия переходных положений нового закона о приватизации.

«Фонд государственного имущества осуществил все необходимые мероприятия относительно подготовки к продаже. Была проведена оценка, утверждены условия, разработан проект решения Кабинета министров об утверждении условий продажи, который был согласован соответствующими заинтересованными министерствами и направлен на правовую экспертизу», - сказал он.

После такого решения Кабмина Фонд госимущества будет принимать новое решение о приватизации «Сумыхимпрома», создавать аукционную комиссию и начинать поиск советника для продажи завода, сообщил Герц.

Как добавил присутствующий на заседании исполнительный директор «Сумыхимпром» Владимир Волков, предварительно приватизация предприятия была назначена на май этого года, причем даже были поданы документы в Министерство юстиции.

«Фактически это была последняя инстанция, где должно приниматься решение о приватизации… Мы должны были приватизироваться по старому закону, но в распоряжении Кабинета министров осталось только одно «Центрэнерго» по этой процедуре, а остальные начинают процесс приватизации с нуля», - сказал он.

По словам Волкова, после такого поворота процесс продажи завода может затянуться на год.

Также он отметил, что в новом законе о приватизации прописана норма о приостановлении процедуры банкротства, в которой находится предприятие, поэтому может возникнуть проблема, что после ухода управляющего санацией «Сумыхимпром» остается без руководителя.

«Мы бы просили рассмотреть на комиссии и рекомендовать приостановку процедуры банкротства проводить только после того, как будет понятно решение, как предприятие будет существовать до назначения руководителя или исполняющего обязанности», - сказал Волков.

Также исполнительный директор «Сумыхимпром» обратил внимание на то, что предприятию срочно нужны вливания со стороны инвесторов.

«Предприятию в этом году исполняется 64 года. Степень износа основных фондов очень высокая, порядка 58%. Технологии, которые применяются на заводе, это технологии 60-х годов прошлого века. Естественно, что необходимо вкладывать большие средства на модернизацию производства», - сказал он, добавив, что ежегодно на поддержание оборудования необходимо около 620 млн грн.

На заседании также было сказано о том, что Совместное украинско-венгерское предприятие «Увекон» по состоянию на 30 сентября 2017 года оценило пакет акций «Сумыхимпром» в 248,852 млн грн. После этого конкурсная комиссия 1 марта этого года установила стартовую цену пакета акций в 250 млн грн с шагом торгов в 2,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий, в число которых вошло и «Сумыхимпром».

18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества. Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации. Установлено, что при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.