Сделка гигантов: немецкий Bayer завершил историческое поглощение Monsanto

Агрохимический концерн Bayer окончательно завершил процедуру поглощения своего прежнего крупнейшего конкурента - американской компании Monsanto. Стоимость сделки составила 63 миллиарда долларов.

Немецкий фармацевтический и агрохимический гигант - концерн Bayer - окончательно завершил процедуру по поглощению американской компании Monsanto. Читайте такжеBayer и Alibaba стали стратегическими партнерами

Об этом в четверг, 7 июня, сообщила немецкая компания, передает «Немецкая волна».

По ее данным, владельцы Monsanto получили по 128 долларов США за акцию. Теперь Bayer является "единственным владельцем компании Monsanto", говорится в сообщении. После поглощения, которое стоило Bayer в целом 63 миллиарда долларов, немецкая компания станет крупнейшим в мире производителем пестицидов и семян. "В будущем мы сможем сделать все лучшее для производства более здоровой и доступной пищи", - заявил генеральный директор Bayer Вернер Бауманн.

Соглашение стало "важной вехой" в реализации концепции "создание агробизнеса, который помогает фермерам продуктивно и устойчиво работать - на благо мира и потребителей", заявил генеральный директор Monsanto Хью Грант. Ранее Bayer сообщила, что в будущем название Monsanto исчезнет, а ее акции больше не будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Переговоры относительно соглашения Bayer и Monsanto продолжались с 2016 года. Приобретение стало самым дорогим для компании Bayer за всю историю ее существования. Концерн ожидает, что уже через три года после покупки сможет увеличить свой годовой доход на порядка 1,5 миллиарда долларов.

Ранее экологи призывали не допустить слияния двух гигантов химической отрасли. Есть опасения, что создание в результате такого объединения биотехнологической мегакомпании приведет к еще большей зависимости крестьян от компаний-монополистов и увеличение масштабов использования химсредств защиты растений. Также есть опасность сокращения численности видов, опасаются экологи.