Deutsche Bank думает о слиянии с Commerzbank - Bloomberg

Главным препятствием на пути к сделке является пониженная стоимость акций Deutsche Bank.

Председатель наблюдательного совета Deutsche Bank Пол Ахляйтнер провел переговоры с акционерами банка по вопросу слияния с конкурентом Commerzbank.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, в последние месяцы господин Ахляйтнер также обсуждал слияние банков с инвесторами и высокопоставленными чиновниками в правительстве Германии. При этом никаких официальных обсуждений между банками пока не было, уточняет агентство.

Как пишет Bloomberg, главным препятствием на пути к сделке является пониженная стоимость акций Deutsche Bank. Инвесторы считают, что слияние с Commerzbank может привести к разводнению акций, а также «потенциально спровоцировать необходимость докапитализации и значительные списания средств». Еще один собеседник агентства утверждает, что банки уже обсуждали слияние летом 2016 года, но в итоге решили отказаться от сделки.

Как напоминает «Коммерсант», Deutsche Bank заканчивал с убытками три последних года. По итогам 2017-го чистый убыток компании составил €512 млн. В настоящее время банк постепенно выходит с американского рынка акций, сокращает свое присутствие на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Европе. Новый гендиректор банка Кристиан Севинг, назначенный главой компании 9 апреля, намерен сосредоточиться на европейском рынке.