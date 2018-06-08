Гройсман допускает, что Украина не получит запланированной суммы от приватизации-2018

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от продажи госактивов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает отклонение от запланированной в государственном бюджете на 2018 год суммы поступлений от приватизации.

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Об этом глава правительства заявил на встрече с журналистами в Тульчине.

"У нас план приблизительно 20 миллиардов на этот год, но посмотрим, как пойдет. Только 1 марта вступил в силу этот закон (о приватизации - УНИАН). Достаточно прозрачный и эффективный, который убирает все коррупционные вещи в этой сфере. Мы посмотрим, как он сейчас заработает, чтобы это было очень качественно", - сказал он.

По словам премьера, приватизация позволит привлечь инвестиции в предприятия, улучшить технологии производства и увеличить количество рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации.

Кабинет министров Украины в конце мая опубликовал распоряжение, которым утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих продаже в 2018 году.

Согласно документу, в перечень вошли 23 объекта большой приватизации, хотя ранее говорилось о 26 предприятиях.