Большая приватизация: Фонд госимущества дал старт продаже 22 госпредприятий

В ближайшее время Фонд начнет объявлять конкурсы на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на продажу объектов.

Руководство Фонда государственного имущества Украины подписало приказы о приватизации 22 объектов большой приватизации, которые планируется продать в этом году.

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Об этом написал на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.

«Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние как минимум 10 лет. В ближайшее время начинаем объявление конкурсов на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.