Коболев обсуждал с Соросом приватизацию "Укргазвыдобування" - СМИ

НАК "Нафтогаз" на своей официальной странице в Facebook опроверг встречу Коболева с Соросом.

Американо-британский финансист Джордж Сорос и глава НАК "Нафтогаз Украины" вели переговоры об условиях приватизации крупнейшего газодобывающего предприятия в Украине - ПАО "Укргазвыдобування".

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Об этом в интервью ЭП сообщил экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев.

"Я писал по просьбе Джорджа одну бумажку о планах реформы компании "Нафтогаз" и газового рынка. Тогда сам Коболев все время говорил, что он видит будущее "Нафтогаза" в виде газовой биржи, которая бы являлась гарантом всех сделок", - сказал Пономарев.

На уточняющий вопрос о том, какова роль в этом документе отведена "Укргазвыдобуванню" он ответил: "по мировым меркам это небольшая компания, которую бессмысленно держать в государственных руках. Я бы ее приватизировал, но не как одну компанию, а разделил бы ее на три части, запретив этими тремя частями владеть одной группе. Сначала, насколько я могу судить, и Коболев и Витренко эту идею поддерживали", - сообщил он.

По его словам, затем у руководителей "Нафтогаза" встала проблема о том, "как в нынешней политической ситуации предотвратить попадание этих кусков "Укргазвыдобування" в олигархические руки".

"Но они все равно стоят на позиции по приватизации. Для них она выглядит как продажа ограниченного пакета "Укргазвыдобування", например 25% акций иностранному института типа ЕБРР, что приватизацией не является", - говорит Пономарев.

На уточняющий вопрос о том, поддерживает ли Сорос идею разделения "Укргазвыдобування" на три части с целью дальнейшей приватизации, он ответил: "Да, мне он всегда говорил, что считает так же".

В разговоре с ЭП Илья Пономарев сообщил также, что именно Джордж Сорос выступил коммуникатором его знакомства с руководством "Нафтогаза".

НАК "Нафтогаз" на своей официальной странице в Facebook опроверг встречу Коболева с Соросом.