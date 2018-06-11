"Украинская биржа" закупит новое ПО для замены российского

Новое программное обеспечение должно заменить биржевые торговые системы российского производства, попавшие под санкции.

Фондовая площадка «Украинская биржа» разработала требования относительно нового программного обеспечения, поддерживающего биржевые операции, включая клиринг деривативов, которое должно заменить биржевые торговые системы российского производства.

Читайте такжеКабмин предложил СНБО очередное расширение санкций против России

Об этом сообщает пресс-служба фондовой площадки.

«С самого начала деятельности в течение 10 лет наша биржа использовала программное обеспечение, которое еще много лет может удовлетворять спрос украинского рынка, но по политическим причинам мы должны перейти на другую платформу», - цитирует пресс-служба директора по развитию бизнеса биржи Алексея Сухорукова.

Как сказано в сообщении, важнейшими функциональными требованиями к новой платформе являются торговля акциями, облигациями, фьючерсами и опционами по принципу «рынка заявок», поддержка адресных заявок для ведения двусторонних торгов, поддержка репо сделок на рынке ценных бумаг, управление рисками на основе 100%-го предварительного депонирования с помощью он-лайн расчета торговых лимитов на рынке ценных бумаг.

Среди требований также значится API для прямого доступа к рынкам и связи с брокерскими торговыми системами, возможность обрабатывать не менее 1500 операций в секунду, масштабируемая архитектура, совместимость с внешним центральным контрагентом или клиринговыми компаниями для ценных бумаг, а также центральный контрагент и функции клиринга производных инструментов.

Как сообщал УНИАН, «Украинская биржа» ранее направила письмо президенту Украины Петру Порошенко с предложением отменить санкций в части использования биржевых торговых систем, произведенных ПАО «Московская биржа», или отсрочить санкции на один год.

Справка УНИАН. ПАО «Украинская биржа» - биржа ценных бумаг Украины. 15 мая 2008 года в Киеве прошло учредительное собрание, на момент создания биржи ее уставный капитал составлял 12 млн гривень.