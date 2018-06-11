Львов одолжит на внутреннем рынке почти полмиллиарда гривень

13:05, 11 июня 2018
Фондовый рынок
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Львов выпустит облигации на 440 миллионов гривень / фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета со ссылкой на решение Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о регистрации соответствующего выпуска.

Согласно обнародованному проспекту эмиссии облигаций, бумаги будут выпущены двумя сериями G и Н по 220 тысяч штук номинальной стоимостью 1 тысяча гривен.

Проценты по облигациям будут выплачиваться ежеквартально по ставке 17,89% годовых.

Погашение бумаг запланировано в июне 2021 года.

Размещение облигаций будет публичным - через «Фондовую биржу ПФТС».

Андеррайтером выпуска выступит государственный «Ощадбанк».

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2018 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,32 млрд долл., или на 0,4%, - до 77,05 млрд долл. по состоянию на 30 апреля.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 32,62 млрд грн, или на 1,6%, - до 2,021 трлн грн.

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Теги: #Львов#госдолг#облигации