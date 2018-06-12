Фонд госимущества ожидает получить почти 2 миллиарда от малой приватизации

Сейчас в списке малой приватизации находится более 700 объектов.

Фонд государственного имущества Украины ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 млрд грн.

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Об этом в эфире «5 канала» сообщил исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.

«Максим Нефедов (первый заместитель министра экономического развития и торговли – УНИАН) ожидает, что мы от малой приватизации получим 3 млрд грн. По нашим скромным подсчетам, это будет где-то 1,5-1,7 млрд грн», – сказал Трубаров.

По его словам, сейчас в списке малой приватизации находится чуть более 700 объектов, а успешность их продажи во многом будет зависеть от организации торгов на электронных площадках.

Как сообщал УНИАН, 10 мая правительство на своем заседании приняло пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации, а опубликованы они были 5 июня.

28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.