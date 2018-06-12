Предвыборная кампания не повлияет на приватизацию – Фонд госимущества
Предвыборная кампания в Украине никоим образом не сможет повлиять на процессы приватизации в стране.
Читайте такжеБольшая приватизация: Фонд госимущества дал старт продаже 22 госпредприятий
Об этом в эфире "5 канала" сообщил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, отвечая на вопрос ведущего о возможном влиянии предстоящих в 2019 году выборов.
"Она (предвыборная кампания – УНИАН) не может уже повлиять. Мы прошли так называемую точку невозврата. Запущенные механизмы по существующему закону не имеют процедуры "развернуть кино назад", - сказал он.
Свою уверенность Трубаров объяснил ещё и тем, что на момент старта предвыборной кампании процессы приватизации должны быть закончены или выйдут на финишную прямую.
"Мы уже запустили то, что на момент легитимизации избирательного процесса уже должно быть завершено", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, а в начале марта президент Украины Петр Порошенко подписал его.
Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.
Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации.
В конце прошлой недели руководство Фонда государственного имущества Украины подписало приказы о продаже 22 объектов большой приватизации.