Предвыборная кампания не повлияет на приватизацию – Фонд госимущества

Запущенные механизмы нового закона о приватизации отсекают возможность повернуть вспять процесс продажи госактивов.

Предвыборная кампания в Украине никоим образом не сможет повлиять на процессы приватизации в стране.

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Об этом в эфире "5 канала" сообщил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, отвечая на вопрос ведущего о возможном влиянии предстоящих в 2019 году выборов.

"Она (предвыборная кампания – УНИАН) не может уже повлиять. Мы прошли так называемую точку невозврата. Запущенные механизмы по существующему закону не имеют процедуры "развернуть кино назад", - сказал он.

Свою уверенность Трубаров объяснил ещё и тем, что на момент старта предвыборной кампании процессы приватизации должны быть закончены или выйдут на финишную прямую.

"Мы уже запустили то, что на момент легитимизации избирательного процесса уже должно быть завершено", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, а в начале марта президент Украины Петр Порошенко подписал его.

Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации.

В конце прошлой недели руководство Фонда государственного имущества Украины подписало приказы о продаже 22 объектов большой приватизации.