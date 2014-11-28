Российский фондовый рынок рухнул из-за обвала рубля и цен на нефть

С открытием торгов в пятницу индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, упал до уровня июля 2009 года - до 970,13 пункта, сообщает "Русская служба ВВС".

Индекс ММВБ также опустился - до 1528,33 пункта.

Курс доллара подскочил почти на рубль - до 49,66 рубля, евро сейчас стоит 61,8 рубля.

Рынки продолжают реагировать на решение стран ОПЕК не снижать добычу нефти.

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